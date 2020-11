Brésil : Les incendies continuent à ravager l’Amazonie et le Pantanal

L’Amazonie brésilienne a enregistré en octobre plus du double de feux par rapport à ceux répertoriés lors du même mois de l’année dernière, et le Pantanal a connu en octobre son record d’incendies.

L’Amazonie du Brésil a subi 17’326 feux (contre 7855 en octobre 2019), a annoncé dimanche l’Institut national d’investigations spatiales (INPE). Sur les dix premiers mois de l’année, il s’agit de 93’356 foyers, contre 89’176 sur l’ensemble de l’année dernière. Le Pantanal, sanctuaire de biodiversité et plus grande zone humide de la planète, a subi 2856 incendies, son record mensuel depuis le début des observations en 1998.

Les flammes ont dévoré en 2020 plus de 23% de la partie brésilienne de ce sanctuaire de la biodiversité, qui s’étend également du côté du Paraguay et de la Bolivie. Sur les dix premiers mois de l’année, 21’115 feux ont été enregistrés, plus du double que sur l’année dernière (10’025), et le pire chiffre depuis le début des relevés.