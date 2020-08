Etude : Les incendies en Amazonie «empoisonnent l’air»

Les feux de forêt en Amazonie brésilienne provoquent une forte augmentation des maladies respiratoires, relève une étude.

L’an dernier, les incendies qui ont dévasté la plus grande forêt tropicale au monde ont provoqué l’hospitalisation de 2195 personnes atteintes de problèmes respiratoires, selon cette étude menée par plusieurs ONG, dont Human Rights Watch (HRW). Près d’un quart (467) étaient des nourrissons de moins d’un an et environ la moitié avait plus de 60 ans.