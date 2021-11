Bolivie : Les incendies ont dévasté près de 3,6 millions d’hectares depuis janvier

Le nombre d’hectares brûlés équivaut à 35’942 kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle de la Belgique. Ce chiffre est pourtant en baisse par rapport à 2020 où plus de 5 millions d’hectares étaient partis en fumée dans la forêt bolivienne.

«À ce jour, 3’594’255 hectares ont brûlé en 2021», a déclaré le vice-ministre de l’Environnement et de la Biodiversité, Magin Herrera, en précisant que les départements les plus touchés sont ceux de Santa Cruz (est) et de Beni (nord-est), qui concentrent la forêt amazonienne et les plaines du pays.