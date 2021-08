Turquie : Des centaines d’évacués, le feu aux portes d’une centrale thermique

Les flammes encerclant la centrale de Milas, dans le sud du pays, ont repris de plus belle. Police, pompiers et habitants fuient le site.

Mercredi après-midi, le feu dans les collines à proximité de la centrale thermique de Milas, dans le sud de la Turquie, a repris de plus belle après avoir été maîtrisé. Le site a été évacué.

Au son des alarmes d’évacuation, les habitants empilaient les maigres affaires qu’ils avaient pu sauver de leurs maisons à bord des hors-bords des garde-côtes mobilisés dans le port d’Oren, non loin de la ville de Milas, près de laquelle se situe la centrale, selon des journalistes de l’AFP sur place.

Ces incendies sans précédent auxquels fait face la Turquie depuis plus d’une semaine sont liés à la vague de chaleur extrême qui frappe le sud de la Turquie, en lien avec le réchauffement climatique selon les experts.

Les autorités locales ont assuré que les réservoirs d’hydrogène utilisés pour refroidir la centrale, qui fonctionne au fuel et au charbon, avaient été vidés et emplis d’eau par précaution. «Mais il y a un risque que le feu se répande aux milliers de tonnes de charbon qui se trouvent à l’intérieur», s’est inquiété auprès des journalistes un responsable régional, Osman Gurun.

Le feu avait d’abord pu être maîtrisé mercredi grâce à deux avions bombardiers d’eau envoyés par l’Espagne et à des hélicoptères, qui avaient déversé de l’eau sur les sommets boisés et zones résidentielles proches. Mais les flammes sont reparties dans l’après-midi. «On vous supplie et vous avertit depuis des jours. L’incendie a encerclé la centrale», avait tweeté dans la journée le maire de Milas, demandant «qu’un avion bombardier d’eau soit envoyé ici de manière urgente».