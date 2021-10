Californie : Les incendies répétés poussent des Californiens à changer de vie

Les habitants déracinés de certaines villes de l’ouest américain, presque rayées de la carte par les feux de forêt, peuvent être considérés comme des «migrants climatiques».

«Notre maison et notre commerce ont été complètement détruits» par l’incendie, qui a fait 86 morts et calciné près de 19’000 bâtiments en à peine une journée en novembre 2018, confie-t-elle à l’AFP.

Dans le Vermont

«Quand le feu est arrivé, on savait qu’on allait jeter l’éponge, je ne pouvais plus vivre en Californie. On avait déjà été évacués à plusieurs reprises avant. Je n’en pouvais plus», souffle Jennifer Cashman, évoquant ses enfants terrorisés, âgés à l’époque de 5 et 7 ans.