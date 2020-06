Emmanuel Macron

Les incidents militaires France-Turquie sont la «mort cérébrale de l'OTAN»

Les récents incidents navals qui ont opposé la France et la Turquie en Méditerranée, objets d'une enquête à l'OTAN, constituent «l'une des plus belles démonstrations qui soient» de «la mort cérébrale» de l'alliance, a estimé lundi le président français.

«Je vous renvoie à mes déclarations de la fin de l'année dernière sur la mort cérébrale de l'Otan», a déclaré le chef de l'Etat à l'issue d'un entretien avec son homologue tunisien Kais Saied à la présidence française. «Je considère que c'est une des plus belles démonstrations qui soient», a-t-il ajouté, jugeant la situation «intolérable».

Deux incidents au cours de tentatives de contrôle d'un cargo suspect en Méditerranée le 10 juin sont à l'origine de la plainte. L'incident le plus sérieux s'est produit avec un navire français engagé dans une mission de l'Otan. Les bâtiments turcs auraient, selon Paris, menacé d'ouvrir le feu.

«Tant que nous continuerons, membres de l'Otan, Européens, parties prenantes de ce sujet, à être faibles dans nos propos ou à manquer de clarté, nous laisserons le jeu des puissances non coopératives se faire», a estimé M. Macron. «Je ne veux pas dans six mois, un an, deux ans, avoir à constater que la Libye est dans la situation de la Syrie d'aujourd'hui».