Les incontournables marchés de Noël romands

Bô Noël, Lausanne

Les organisateurs plus motivés que jamais, ont innové avec de nouvelles attractions et partenariats, tout en regorgeant d’imagination pour proposer des espaces avec et sans pass-sanitaire jusqu’au 31 décembre. Une des forces de ce marché de Noël est qu’il est dispersé dans 7 endroits de Lausanne dont la Ripponne, le Flon ou encore Saint-François. À cet endroit il est possible de déposer des cadeaux en collaboration avec l’action de Sapin Solidaire.