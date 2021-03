Le Département du développement économique a communiqué ce mardi avoir versé 205 millions de francs à fonds perdu aux entreprises genevoises depuis le début de la crise du coronavirus. Ce chiffre augmente à toute allure: il atteignait 116 millions le 3 mars et 168 millions le 10 mars. Autrement dit, 37 millions supplémentaires ont été débloqués durant les trois dernières semaines.

Le gros de ce pactole entre dans la catégorie des «aides aux cas de rigueur», qui vont aux sociétés ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires de 40% ou plus en 2020, ou qui ont dû fermer plus de quarante jours depuis le 1er novembre. Ces aides atteignent, ce mardi 158 millions de francs. Le Canton précise avoir reçu pour l’heure 2956 demandes, en avoir traité 2898, et avoir rendu des décisions positives dans 1788 cas.