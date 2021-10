Nouvelle-Calédonie : Les indépendantistes du FLNKS appellent ne pas participer au référendum

En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes réclament le report du troisième référendum sur l’indépendance du 12 décembre, en raison de l’épidémie de Covid-19.

Demande de report

«Un report mortifère»

Deux précédents référendums ont lieu les 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020 et ont été remportés par les partisans du maintien dans la France avec 56,7% puis 53,3%. À l’inverse du FLNKS, l’Avenir en Confiance, principale coalition loyaliste, souhaite le maintien au 12 décembre, «pour libérer l’horizon des Caldoniens» et «sortir de la cristallisation du débat oui ou non à l’indépendance, qui paralyse l’économie».