Nouvelle-Calédonie : Les indépendantistes ne reconnaissent pas la validité du scrutin

Ils avaient appelé au boycott de ce troisième et dernier référendum, faute d’en avoir obtenu le report.

Marqué par une abstention record après l’appel des indépendantistes à bouder le scrutin, ce troisième et dernier référendum prévu par les accords de Nouméa en 1998 a été remporté par les pro-France avec 96,5% des voix, contre 3,5% au oui à l’indépendance.

Les indépendantistes regroupés au sein du Comité stratégique indépendantiste de non participation (CSI-NP) «ne reconnaissent pas la légitimité et la validité de ce scrutin qui leur a été confisqué», ont-ils indiqué dans un communiqué. «La voie du dialogue a été rompue par l’entêtement d’un gouvernement français incapable de concilier ses intérêts géostratégiques dans le Pacifique et son obligation à décoloniser notre pays», assurent-ils.