Coronavirus en Suisse

Les indicateurs économiques au rouge

Face à la pandémie de coronavirus et les conséquences sur l'économie des mesures de confinement, les prévisionnistes voient rouge. Les indicateurs avancés sur les perspectives conjoncturelles ou sur l'emploi en Suisse sont en chute libre.

Cet indicateur industriel, très suivi par les milieux économiques, a reculé de 2,9 points sur un mois à 40,7 points en avril, après une baisse de 5,9 points en mars, ont indiqué lundi Procure.ch et Credit Suisse.

Le secteur des services est encore plus durement touché, en raison des mesures de confinement qui ont obligé de nombreuses sociétés à fermer leurs portes. L'indice PMI dans ce domaine a baissé de 6,6 points sur un mois et de 38,5 points sur un an à 21,4 points.