Colombie

Les indigènes luttent contre le virus avec leurs armes

Afin de lutter contre la maladie Covid-19, des autochtones colombiens utilisent des remèdes naturels. Et le blocage des accès.

Infusions à base d'écorces d'arbres

Très dubitatifs face aux médicaments issus de la médecine scientifique et pour ne pas dépendre du système de santé public saturé de l'Etat d'Amazonas, les indigènes ont décidé de recourir à leurs connaissances ancestrales pour soigner les symptômes du Covid-19. Et notamment des infusions à base d'écorces d'arbres du «poumon de la planète». Avec succès.

«Nous avons traité tous les symptômes que nous avons eus avec des remèdes maison, déclare le chef de cette communauté. Grâce aux connaissance transmises de génération en génération, chacun de nos membres a acquis une maîtrise des remèdes». Et cela fonctionne. «C’était comme si on avait attrapé mes poumons. J’étais essoufflée et j’ai pris du sirop» témoigne une indigène, désormais guérie.