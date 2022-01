Genève – Les infections sexuelles retrouvent le niveau d’avant-Covid

Chlamydioses, gonorrhées, syphilis, VIH: ces IST, les plus fréquentes, avaient connu une baisse du nombre de diagnostics en 2020. Mais les cas déclarés sont repartis à la hausse l’an passé au bout du lac. Ainsi, 1182 chlamydioses et 83 cas de syphilis précoces (contractées moins d’un an avant) ont été diagnostiqués en 2021, soit des chiffres comparables à ceux de 2019. Les gonorrhées, ou «chaude-pisse» (595 cas), et le VIH (54 cas) ont même dépassé leur niveau d’avant-Covid. Les infections au VIH, par exemple, n’avaient plus dépassé la barre des 50 cas par an à Genève depuis 2017. Toutefois, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car ils représentent les cas diagnostiqués, «et peuvent sous-estimer le nombre de contaminations réelles», prévient la médecin cantonale genevoise, la Dre Aglaé Tardin.