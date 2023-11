Les infidélités de Neymar ont brisé ses fiançailles avec Bruna

La relation entre Neymar, 31 ans, et Bruna Biancardi, 29 ans, serait sur le point de se terminer. Et ce bien que le couple, qui a officilisé sa relation en avril 2022, ait accueilli une petite Mavie début octobre 2023. D’après le «Correio Braziliense», «l’accord de mariage» entre le footballeur actuellement blessé et l’influenceuse n’existerait à ce jour simplement plus. Les nombreuses infidélités du Brésilien, ses «orgies en boîte de nuit» ou ses «soirées privées dans son hôtel particulier de Mangaratiba» seraient en cause.