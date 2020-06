Brésil

Les infirmières, héroïnes sans grade du coronavirus

En première ligne de la lutte contre le Covid-19, les soignants brésiliens vivent dans la peur de contaminer leurs proches et crient leur désarroi.

Au Brésil, plus de 18’000 d'entre eux ont été contaminés par le coronavirus.

Avec des heures de garde interminables, de maigres salaires et la hantise de rapporter le coronavirus à la maison, le personnel infirmier au Brésil se trouve depuis plus de trois mois en première ligne dans la lutte contre cette pandémie hors de contrôle.

Plus de 180 de ces soignants ont sacrifié leur vie au combat contre le Covid-19, apparu fin février dans ce pays de 210 millions d'habitants. Et plus de 18’000 d'entre eux ont été contaminés. Parmi eux : Hans Bossan.