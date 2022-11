Royaume-Uni : Les infirmiers votent la grève nationale

Celle-ci devrait avoir lieu dans les semaines à venir, peut-être avant Noël, selon la même source. Le syndicat demande une augmentation de salaire de 5% de plus que l’inflation. Plus de 300’000 membres du RCN ont participé au vote, le plus important des 106 ans d’histoire du syndicat. La nature exacte de la grève n’a pas encore été déterminée, mais il est probable que les patients, déjà confrontés à des listes d’attente record, devront faire face à des perturbations au niveau des opérations et des rendez-vous. «La majorité des services seront supprimés et des piquets de grève seront dressés dans tout le pays», a déclaré une source syndicale au journal Observer.