Anna* a déboursé près de 40 fr. pour sa commande, mais elle ne l’a jamais reçue. Karolina Grabowska/Pexels (photo d’illustration)

Investir dans une pochette-surprise contenant potentiellement des articles de luxe: une option plutôt tentante pour Anna*, qui a craqué en août dernier, après avoir vu une story Instagram de NicoCapone, un couple de célèbres influenceurs vaudois, Nicola et Daniela. Grâce au code promo fourni dans la story du couple romand, elle a pu s’offrir deux box pour le prix d’une: «sacs de luxe», mais aussi «sneakers de luxe», au prix de 38 euros (40 fr.): c’était le bon plan par excellence pour Anna.

Malheureusement, elle n’a jamais vu la couleur de son colis, et a pourtant quand même été débitée. «J’ai écrit à Hopenbox, ils m’ont promis de me renvoyer le colis ainsi qu’un geste commercial. À ce jour je n’ai toujours rien reçu!» Anna a aussi tenté de contacter NicoCapone sur Instagram, sans succès: «J’ai écrit des dizaines de messages avec en titre «Arnaque Hopenbox», mais ils m’ignorent. Je veux bien croire qu’ils reçoivent des milliers de messages mais c’est impossible qu’ils n’aient pas vu les miens. Une simple excuse me suffit.»

Nicola et Daniela confessent avoir réceptionné de nombreuses plaintes parmi les centaines de messages qu’ils reçoivent déjà chaque jour. Tout comme Anna, la plupart de leurs followers n’avaient pas reçu leurs commandes. «On a fait remonter le problème à notre agence. Hopenbox a répondu qu’ils ont eu du mal à suivre à cause d’un grand nombre de commandes.» Depuis, les deux influenceurs ont cessé de faire cette promotion par souci de crédibilité et par égard pour leurs fans.

Déjà critiqué en France

Des influenceurs étrangers comme Georges Maroun Kikano (GMK) ou Jazz Correia, ancienne candidate des Anges, ont eux aussi proposé des codes promo Hopenbox à leurs abonnés. Sur Twitter, YouTube et de nombreux forums, des internautes accusent la société d’être une vaste escroquerie. Certains disent n’avoir jamais reçu leur commande, ou avoir été débité plusieurs fois. Quant au site en lui-même, il se présente comme français mais est hébergé au Canada et n’a été créé qu’en août 2020: de quoi éveiller le doute. Contactée par 20 Minutes, Hopenbox n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Or, les influenceurs qui promeuvent des produits frauduleux sont aussi pointés du doigt par les internautes. «Ce n’est pas la première fois que ce genre d’arnaques fait polémique. Et souvent, ce sont des anciens candidats de téléréalité reconvertis en influenceurs qui sont critiqués», précise Renée Bäni, responsable des médias sociaux chez Présence Suisse. En 2018, le site d’informations BFM Business avait rapporté qu’Emma Cakecup et Oltean Vlad, suivis par des millions d’internautes, avaient fait de la pub pour des sites douteux comme Numerama ou Prestige Chronos (désormais hors ligne). En plus des colis fantômes, ces pages proposaient des contrefaçons ou des articles affichés à 70 fois leur prix. Et si certains instagrameurs s’excusent, expliquant avoir été eux-mêmes dupés, d’autres optent pour le silence radio.

Les influenceurs pas coupables

Vivement critiquée en France, Hopenbox n’a jamais fait l’objet de réclamations auprès de la Fédération romande des consommateurs (FRC). Et si la plateforme risque gros en cas d’arnaque avérée, les stars des réseaux, elles, peuvent dormir sur leurs deux oreilles. «Un influenceur ne peut en principe pas être poursuivi ou incriminé pour de mauvaises pratiques commerciales d’Hopenbox, rassure Jean Tschopp, responsable FRC Conseil et juriste. Promouvoir une offre ne fait pas forcément des influenceurs les auteurs des mauvaises pratiques commerciales. Par ailleurs, rien n’indique qu’ils aient entendu parler du caractère supposément douteux de cette plateforme.»

Code promo: comment ça marche Comme le précise Renée Bäni, le code promo est un outil marketing typique des stratégies d’influence, que les followers pourront utiliser lors de leurs achats afin d’obtenir des réductions. «Il permet à la marque de générer des ventes et d’analyser facilement l’impact de l’influenceur. De son côté, ce dernier est rémunéré et valorise sa communauté par un avantage exclusif, sans être lié à la marque.» Si certains choisissent leurs partenariats avec soin pour le bien de leur communauté, d’autres le font moins, et ne sont soumis à aucune obligation légale. «Tout dépend des valeurs de l’influenceur», souligne l’experte.