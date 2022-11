Soleure : Policière de gauche mise au pilori par des ultras de gauche

Des informations privées d’une collaboratrice de la police cantonale de Soleure ont été diffusées sur un portail d’activistes de gauche de Suisse alémanique. On peut y lire le nom complet de la personne, y voir des photos non floutées et connaître son numéro de portable et son e-mail.