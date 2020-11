Suisse : Les infractions contre les animaux «banalisées»

La fondation pour l’animal dans le droit, Tier im Recht (TIR) constate que davantage d’infractions contre les animaux lui ont été signalées.

Le nombre de procédures pénales en droit de protection des animaux a augmenté en 2019. «Une évolution positive», selon la fondation pour l’animal dans le droit, Tier im Recht (TIR), qui se réjouit que les actes contre les animaux fassent plus souvent l’objet d’enquête et de sanctions. Toutefois, l’organisation juge que les autorités banalisent les violations du droit de protection des animaux.

Le nombre de procédures pénales en droit de protection des animaux a augmenté en 2019, s’élevant à 1933, note la fondation pour l’animal dans le droit, Tier im Recht (TIR), dans un communiqué. Elle suppose cependant un nombre élevé de cas non signalés.

Plus de la moitié des procédures de 2019 concernent des animaux de compagnie. Les chiens sont les victimes les plus fréquentes d’infractions à la législation sur la protection des animaux, viennent ensuite les bovins. Une augmentation significative des infractions contre les animaux de laboratoire a été constatée.

TIR s’inquiète que le nombre d’infractions non poursuivies ou non sanctionnées soit important. «Compte tenu des millions d’animaux détenus et utilisés en Suisse, le nombre de procédures pénales en droit de protection des animaux reste très faible», écrit l’organisation.