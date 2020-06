Suisse

Les infractions de passagers dans les avions en hausse

En 2019, une hausse de 60% des cas de voyageurs indisciplinés a été constatée dans les vols atterrissant en Suisse.

Consommation d’alcool et de drogue, le non respect des règles de sécurité (ne pas boucler sa ceinture, ne pas utiliser d’appareil électronique) ou agressions verbales envers le personnel ou d’autres passagers étaient les infractions les plus courantes ces dernières années sur les vols de Swiss. Les contrevenants risquent des amendes de 100 à 1000 francs et jusqu’à 20’000 francs selon la gravité des faits. Toutefois, seuls 5 à 10% des cas font l’objet de sanctions, le pays d’atterrissage n’ayant pas les compétences juridictionnelles pour poursuivre les auteurs d’infraction. Pour pallier cette lacune, le Conseil fédéral veut adopter un protocole permettant notamment à l’Etat d’arrivée du passager de le punir. Le texte sera débattu au Conseil national les 29 et 30 juin.