Les conducteurs seront moins sévèrement sanctionnés à l'avenir

Les nouvelles mesures s’appliqueront dès le 1er octobre. 24heures/Odile Meylan

C’est une bonne nouvelle pour les conducteurs fautifs sur la route. Ils seront, encore une fois, moins punis en cas d’infraction dès le 1er octobre, d’après un communiqué de la Confédération publié mercredi: le Conseil fédéral a décidé de donner une plus grande marge de manœuvre aux tribunaux pour éviter les cas de rigueur inutiles. Ainsi, les instances judiciaires pourront décider d’ordonner une peine privative de liberté de moins d’un an (minimum prévu par la loi actuellement) selon les circonstances de l’infraction. La durée du retrait du permis pourra être réduite à douze mois si le fautif séjourne moins d’un an en prison.

Les jeunes conducteurs bénéficieront, eux aussi, d’une plus grande souplesse. S’ils commettent une infraction légère, leur période probatoire ne sera plus prolongée et ils pourront conserver leur permis de conduire. Ce n’est qu’à partir de la deuxième infraction moyennement grave (ou grave) que leur permis deviendra caduc.

À l’avenir, les véhicules de police et des sapeurs-pompiers, ainsi que les ambulances, seront aussi moins pénalisés lors de courses officielles ou urgentes. Seule la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée sera évaluée (et plus la vitesse maximale autorisée du tronçon).