Chine : Les infrastructures du «zéro Covid» font peau neuve

Hôpitaux en kit, centres de test et de quarantaine sont superflus depuis que la Chine a lâché la politique «Zéro Covid». Ils sont reconvertis en salle de repos, abandonnés voire vendus sur Internet.

Depuis décembre, la Chine n’exige plus de test PCR pour accéder aux lieux publics et voyager dans le pays. Exit donc les cabines en métal ou PVC, autrefois omniprésentes, qui accueillaient le personnel chargé de prélever les échantillons.

Non loin de là, une cabine bleu ciel a été transformée en kiosque d’information pour les personnes en recherche d’emploi. A l’intérieur, un vieil autocollant bleu usé par le temps indique «test PCR».

«Plutôt que de laisser ces cabines vides, on essaie d’en faire un autre usage» en «fonction des besoins du moment et de l’endroit», explique à l’AFP la mairie de Suzhou.

L’équivalent du PIB de Chypre

Durant la vague épidémique de décembre-janvier, d’autres avaient été converties en stations de consultation médicale et de distribution de médicaments anti-fièvre.

Vente sur internet

Et certains tentent de les écouler sur internet. Sur Xianyu, la principale application chinoise de vente de produits d’occasion, elles sont affichées entre 100 et 8’000 yuans (13 et 1’080 francs) suivant leur sophistication.