Sondage - Les initiatives contre les pesticides à la peine

Réalisé les 11 et 12 mai, le deuxième sondage 20 minutes/Tamedia montre que le peuple suisse est moins disposé à accepter les deux initiatives concernant les pesticides. Celle concernant la protection des eaux serait même refusée à 50% avec plus que 48% de oui. L’initiative contre les pesticides divise le souverain avec autant de oui que de non, à 48%. Lors de la première vague de notre sondage, elles étaient acceptées respectivement à 54 et 53%. Avec la loi sur le CO2, on trouve le même rapport de force que pour les pesticides: 50% d’avis favorables contre 46% de non. Et là aussi un tassement des personnes favorables est observé. Ces trois objets montrent une forte polarisation des votants. Les partisans de l’UDC et du PLR sont contre tandis que Les Verts, le PS et les Vert’Libéraux sont pour. Clairement, ce sont les partis centristes qui feront pencher la balance.