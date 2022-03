Catastrophes naturelles : Les inondations dans le monde ont coûté 73 milliards en 2021

Mercredi, Swiss Re a communiqué les coûts des dégâts survenus dans le monde, en raison des inondations. Celles qui ont frappé l’Allemagne et l’Europe ont été particulièrement coûteuses.

Les inondations en Allemagne et dans les pays voisins en Europe en juillet ont entraîné à elles seules plus de 40 milliards de dollars de pertes économiques, dont 13 milliards pris en charge par les assurances, indique le réassureur dans son rapport sur les coûts des sinistres et catastrophes naturelles en 2021. Il s’agit du désastre naturel le plus coûteux jamais enregistré en Europe, précise le groupe qui fait office d’assureur pour les assureurs.