Pakistan : Les inondations emportent dots et projets de mariage

Plus de 1200 victimes

Des pluies de mousson record ont provoqué des inondations dévastatrices à travers le Pakistan, tuant plus de 1200 personnes et recouvrant d’eau près d’un tiers du pays. Au total, plus de 33 millions de personnes ont été affectées. Les habitants pauvres des régions rurales du pays, qui ont vu leur maison, leurs biens, leurs économies et leurs récoltes emportés par les eaux, ont été les plus touchés.