Intenses précipitations : Les inondations en Turquie ont fait près de 40 morts

Le président Recep Tayyip Erdogan s’est rendu vendredi dans le nord du pays pour promettre un soutien à la population suite aux inondations causées par des précipitations d’une ampleur inédite.

Selon un bilan provisoire de l’Agence gouvernementale de gestion des catastrophes naturelles (Afad), 32 personnes sont mortes dans la province de Kastamonu, située au bord de la mer Noire, et six dans celle, voisine, de Sinop. Un nombre indéterminé de personnes sont par ailleurs portées disparues.

Pour nombre d’experts, les catastrophes naturelles comme celles qui se succèdent dans ce pays risquent de devenir plus fréquentes et plus violentes en raison du réchauffement climatique causé par l’activité humaine.

«Jamais vu ça»

Choqués, certains rescapés commençaient à exprimer leur colère à l’encontre des autorités locales, les accusant de n’avoir pas réagi assez vite pour mettre la population en sûreté. «On nous a seulement dit de mettre nos véhicules à l’abri, car la rivière risquait de déborder. On ne nous a pas dit de sauver nos vies ou celles de nos enfants», a ainsi déploré Arzu Yücel, dont les deux filles jumelles et les beaux-parents ont disparu après l’effondrement de leur immeuble. «Si on nous avait prévenus, nous serions partis en moins de cinq minutes (…) On ne nous a pas demandé d’évacuer», a-t-elle ajouté en sanglotant, citée par l’agence de presse DHA.