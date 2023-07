Corée du Sud: Les inondations et glissements de terrain font 26 morts

La Corée du Sud est en pleine mousson d’été et de fortes pluies se sont abattues ces quatre derniers jours. Ici à Séoul jeudi dernier.

Au moins 26 personnes ont péri et dix sont portées disparues après les fortes pluies qui ont provoqué inondations et glissements de terrain en Corée du Sud, ont déclaré les autorités dimanche, les secouristes recherchant des personnes piégées dans un tunnel inondé.

La Corée du Sud est en pleine mousson d’été et de fortes pluies se sont abattues ces quatre derniers jours, provoquant des inondations et des glissements de terrain de grande ampleur, ainsi que le débordement d’un important barrage. Le ministère de l’Intérieur a annoncé que 26 personnes avaient été tuées et que dix autres étaient portées disparues à la suite de ces pluies diluviennes, la plupart ayant été ensevelies par des glissements de terrain ou étant tombées dans un réservoir en crue.