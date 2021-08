Turquie : Les inondations font 70 morts et de nombreux disparus

Alors que les recherches se poursuivent et que 47 personnes sont toujours portées disparues, le bilan des inondations survenues mercredi s’alourdit.

Ces inondations, les plus meurtrières que la Turquie a connues ces dernières décennies, se sont produites à un moment où le pays se remettait tout juste de vastes incendies qui ont fait huit morts et ravagé des régions touristiques du sud. Pour nombre d’experts, les catastrophes naturelles comme celles qui se succèdent dans ce pays risquent de devenir plus fréquentes et violentes en raison du réchauffement climatique causé par l’activité humaine.