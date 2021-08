Inde : Les inondations menacent des centaines de milliers de gens

Suite aux pluies diluviennes qui sont tombées depuis plus d’une semaine, certains fleuves ont débordé. De nombreux villages sont submergés.

Des pluies diluviennes se sont abattues depuis plus d’une semaine dans cette région et ont fait sortir de leur lit le Brahmapoutre et d’autres grands cours d’eau des États d’Assam et du Bihar. Jusqu’à deux mètres d’eau ont submergé de nombreux villages. Des experts estiment les inondations annuelles qui frappent la région s’aggravent en raison du changement climatique. Les autorités ont libéré de l’eau d’un barrage, craignant que les murs de celui-ci ne s’effondrent.