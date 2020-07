Japon

Les inondations ont déjà fait 55 morts, et la pluie redouble

Les intempéries se sont déplacées vers le centre du pays, qui enregistre des niveaux records de précipitations. Les secours sont sur les dents.

Le Japon restait en état d'alerte mercredi, alors que des pluies torrentielles tombaient désormais dans le centre du pays et que les inondations et glissements de terrain depuis ce week-end faisaient redouter au moins 55 morts.

L'Agence météorologique japonaise (JMA) avait placé mercredi matin en alerte maximale les régions de Gifu et de Nagano, dans le centre montagneux du pays, avant de baisser d'un cran le niveau d'alerte à la mi-journée. «Dans ces zones, les pluies sont à un niveau jamais vu», a déclaré un responsable de la JMA lors d'une conférence de presse mercredi matin. «Il est fort possible que des catastrophes naturelles soient déjà en cours, en particulier dans les zones déclarées à haut risque de glissements de terrain et d'inondations», a-t-il prévenu.