Les inondations se multiplient dans toute la Suisse

Le Conseil fédéral a émis des avertissements dans plusieurs régions du pays en raison des fortes pluies . Le risque de crue est modéré sur les rivières du versant nord des Alpes et sur le lac Léman. Des maximums sont attendus à partir de mardi après-midi. Outre ce danger, des glissements de terrain sont possibles sur les pentes abruptes, voire des avalanches dans certaines régions valaisannes et bernoises.

Dans le Bas-Valais, à Monthey, la situation aux abords de la Vièze est scrutée depuis lundi. «Ce mardi matin le dispositif est monté en puissance confirme Glenn Martignier, chef de la sécurité à la commune de Monthey. Des batardeaux (planches) sont disposés le long des digues pour les surélever». Le site chimique est également en alerte pour déposer des boudins permettant de dévier l’eau en cas de crue et éviter l’inondation des installations de production.

Les précipitations massives ont déjà provoqué des inondations dans de nombreux endroits du pays. Cela a été notamment le cas dans un passage souterrain des CFF à Pfäffikon (SZ): «Certaines personnes ont enlevé leurs chaussures et chaussettes et ont pataugé dans l’eau», témoigne un étudiant. D’autres se sont tout simplement avoués vaincus par la situation: «J’ai raté le train», confie un pendulaire. Certains se sont montrés plus imprudents en traversant illégalement les voies ferrées.