Allemagne : Les inondations vont coûter jusqu’à 5 milliards d’euros aux assureurs

La facture s’annonce lourde après les pluies diluviennes qui ont frappé l’ouest de l’Allemagne, a annoncé mercredi la fédération des assurances.

Cela fait de la dépression «Bernd», qui a principalement touché les deux Länder de Rhénanie, l’«une des plus dévastatrices du passé récent», a-t-il ajouté.

Presque tous les habitants de maisons individuelles et de logements collectifs du pays sont protégés contre les risques de tempêtes et de grêle, mais «seulement 46% sont protégés contre d’autres risques naturels tels que les fortes pluies et les inondations», fait valoir le GDV.