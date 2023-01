Pape : Les insomnies: «Motif central» de la démission de Benoît XVI en 2013

Benoît XVI, qui, en 2013, est devenu le premier pontife en six siècles à démissionner, est mort le 31 décembre 2022, à l’âge de 95 ans. Le 2 janvier 2023, des milliers de catholiques ont commencé à lui rendre hommage dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, au début de trois jours d’exposition avant ses funérailles.

Les insomnies dont souffrait le pape Benoît XVI ont constitué le «motif central» de sa démission en 2013, a-t-il révélé, dans une lettre adressée quelques semaines avant sa mort à son biographe et dévoilée vendredi, par un hebdomadaire allemand.

Son médecin personnel lui avait alors prescrit des «remèdes puissants» qui lui ont dans un premier temps permis d’assurer sa charge. Mais ces somnifères auraient au fil du temps, selon la lettre du pape émérite, atteint leurs «limites» et auraient «de moins en moins pu garantir» sa disponibilité.

Restrictions médicales

Cette prise de somnifères aurait en outre été à l’origine d’un incident lors d’un voyage au Mexique et à Cuba en mars 2012. Le matin après la première nuit, il aurait constaté que son mouchoir était «totalement imbibé de sang», selon la lettre citée par Focus. «J’ai dû me cogner quelque part dans la salle de bains et je suis tombé», écrit le pape émérite.