Électricité : Les installations photovoltaïques battent tous les records

Et cette progression n’est de loin pas terminée. La Confédération va mettre 600 millions de francs pour encourager le développement de ces installations en 2023. «Des moyens suffisants seront également réservés pour les années à venir afin qu’il n’y ait pas de liste d’attente», précise l’OFEN.

Ruée sur les petites et grandes installations

Car c’est la ruée sur les petites et grandes installations. Quelque 29’000 installations d’une puissance totale de plus de 400 MW bénéficient déjà d’un soutien financier via une rétribution unique. Les versements s’élèvent à 150 millions de francs au total. L’OFEN précise que tous les exploitants d’installations ayant déposé une demande complète jusqu’au 31 octobre 2023 verront leurs demandes honorées.