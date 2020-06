il y a 1h

Genève

Les installations sportives rouvrent sous conditions

Stades et centres sportifs de la Ville ouvriront de manière élargie dès lundi. Toutefois, il faudra respecter certaines consignes.

de Léonard Boissonnas

Le stade de Varembé sera à nouveau accessible. keystone-sda.ch

Les sportifs de tous poils vont pouvoir à nouveau s’en donner à cœur joie. La Ville de Genève a annoncé mercredi la réouverture dès lundi de ses installations sportives. Les centres du Bout-du-Monde, du Bois-des-Frères, de Vessy et de la Queue d’Arve, ainsi que cinq stades (Varembé, Richemont, Belle-Idée, Bois-de-la-Bâtie, Frontenex), accueilleront à nouveau le public, les associations et les clubs. À la Queue d’Arve, la salle A (pétanque, escalade et squash) ne sera pas ouverte au public.

Cette réouverture s’accompagne de consignes de protection strictes. Chaque club ou association devra se référer et respecter les normes édictées par l’Office fédéral du sport et par Swiss Olympic: absence de symptômes à l’entraînement ou en compétition, respect des distances (10m2 de surface d’entraînement par personne, 2m de distance entre les participants si possible), liste de présence pour tracer les contacts ou désignation d’une personne responsable. Au niveau des utilisateurs, chacun devra respecter les normes sanitaires en vigueur: distances sociales, port du masque en cas de distanciation impossible, respect des règles d’hygiène, etc.