POUR LE LANCEMENT DE L’IAA - Les instants les plus spectaculaires aux salons automobiles

L’IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) de Francfort est – ou plutôt était – l’un des plus grands salons automobiles au monde. Il a lieu tous les deux ans et offre aux constructeurs automobiles une plateforme, sur laquelle ils peuvent présenter leurs nouveaux concepts. Après une pause forcée en raison du coronavirus, l’IAA a tenté un nouveau départ dimanche dernier, à Munich.

Le Salon international de l'automobile de Genève (Geneva International Motor Show) a lui aussi été victime de la pandémie ces deux dernières années, mais il devrait faire son grand retour en février 2022, grâce au soutien de l’émirat du Qatar. Au GIMS, tout tournait autour de l’originalité des véhicules concepts, des supercars et des nouveaux véhicules de série. Chaque année, Genève attirait plus d’un million de visiteurs et devenait ainsi le nombril du monde automobile.

Mais souvent, ce ne sont pas uniquement les voitures qui attirent les visiteurs. De nombreux constructeurs automobiles proposent des divertissements supplémentaires ou des gadgets qui sortent parfois de l'ordinaire. Retrouvez les activités les plus drôles, les plus étranges et les plus insolites de ces dernières années dans les salons automobiles du monde entier dans notre diaporama.