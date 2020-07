Asie du Sud

Les intempéries de la mousson font plus de 340 morts

Les moussons en Inde, au Népal et au Bangladesh causent de gros dégâts. Près de 4 millions de personnes, dans une grande précarité, sont affectées par ces violentes précipitations.

Plus de 340 personnes ont péri ces dernières semaines dans les intempéries et inondations dues à la mousson en Inde, au Népal et au Bangladesh, et des dizaines de milliers d’habitants ont été déplacés, alors que les contaminations au coronavirus ne cessent d’augmenter.