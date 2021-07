Agriculture : Les intempéries font du mal aux maraîchers

Les champs gorgés d’eau ne facilitent pas le travail des exploitants ni le bon développement des fruits et légumes, tandis que les maladies prolifèrent.

Un des seuls à se réjouir de la pluie incessante de ces dernières semaines, c’est le mildiou. Ce champignon qui prospère en conditions humides profite des longues périodes humides pour proliférer, tandis que les fenêtres de sec ne suffisent pas aux agriculteurs pour traiter les plantations, rapporte « 24 heures ». L’alerte est passée en orange et frise le rouge sur le bulletin d’information viticole et œnologique vaudois. La situation fait craindre une perte massive des récoltes.

Problème supplémentaire: les produits utilisés en bio ne résistent pas à la pluie et nombre d’exploitants qui avaient entamé un plan de réduction des produits phytosanitaires ont dû en sortir.

Machines inutilisables

La saturation en eau met aussi en danger la quantité et la qualité des fruits et légumes, ajoute Watson. Un exploitant du Seeland fribourgeois fait état d’une perte de rendement de 50% juste à cause de l’humidité, sans compter la grêle de juin. Impossible en outre de désherber car les tracteurs ne peuvent pas évoluer dans des terrains trop boueux.