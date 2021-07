Catastrophe naturelle : Les intempéries font près de 130 morts en Allemagne et en Belgique

Plus de 100 morts en Allemagne, près de 25 en Belgique. Les fortes intempéries de ces derniers jours ont semé la désolation dans ces deux pays, ravageant tout sur leur passage.

À Theux, près de Liège, les pompiers belges ont reçu le renfort de collègues autrichiens pour nettoyer les maisons et les rues.

Le bilan des intempéries dévastatrices en Europe a atteint, vendredi, au moins 126 morts, la plupart en Allemagne, où de nombreuses personnes restent disparues, faisant craindre une tragédie bien plus grave encore. Il s’agit de la pire catastrophe naturelle dans ce pays depuis la guerre.

La Belgique paie aussi un lourd tribut, avec au moins 2 5 décès. Et les inondations consécutives à des pluies diluviennes ont aussi causé de nombreux dégâts aux Pays-Bas, au Luxembourg ou en Suisse.

Mais c’est l’ouest de l’Allemagne qui a été le plus affecté par les crues subites, avec , à lui seul , au moins 103 morts, selon le dernier bilan , vendredi.

«Nous vivons ici depuis plus de 20 ans, et nous n’avons jamais vécu quelque chose ça, c’est comme si nous étions en guerre», témoigne Hans-Dieter Vrancken (65 ans), un habitant de Schuld, village de Rhénanie-Palatinat en grande partie détruit.

Impossible de se prononcer sur le bilan final

«C’est impossible à décrire avec des mots, en deux heures les voitures étaient emportées, les arbres arrachés et les maisons s’effondraient», ajoute-t-il. De nombreux villages de cette zone présentent une image de désolation.

Le bilan pourrait encore grimper: «Au fur et à mesure que les caves se vident ou qu’on pompe l’eau, nous ne cessons de tomber sur les corps de gens qui ont laissé leur vie dans ces flots, ce qui fait que je ne peux pas me prononcer sur le bilan final», a déploré, vendredi, Roger Lewentz, ministre de l’Intérieur de Rhénanie-Palatinat, l’une des deux régions les plus touchées avec la Rhénanie du Nord-Westphalie voisine.