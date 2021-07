Suisse : Les intempéries ne faiblissent pas

Dans la soirée de lundi et la journée de mardi, les cantons alémaniques ont de nouveau vu déferler de gros orages. Tout comme le Tessin, où une cellule de crise a été mise en place pour gérer la situation.

La pluie qui s’abat sans répit ou presque depuis de nombreux jours a causé de nouvelles inondations dans plusieurs régions de Suisse ces dernières heures. Dans la soirée de lundi, la police cantonale soleuroise a enregistré pas moins de 250 appels d’urgence, tandis que les fortes précipitations se sont doublées de rafales de vent à plus de 100 km/h dans le canton de Schwytz et dans le Toggenburg saint-gallois, a rapporté Meteo­News. Par ailleurs, le bébé de 6 mois qui avait été grièvement blessé lundi à Flums (SG) par la chute de branches d’arbre n’a pas survécu . Sa mère et son grand-père sont toujours hospitalisés, tandis que sa grand-mère, qui se trouvait aussi sur les lieux du drame, a pu quitter l’établissement de soins.

Mardi, au Tessin, la région de ­Mendrisio et Chiasso a été particulièrement touchée par la tempête: inondations, rues fermées, commerces évacués, coulées de boue et glissements de terrain, dont un qui a coupé la voie ferrée menant au Monte Generoso, se sont multipliés, heureusement sans faire de blessés. Selon Meteonews, il n'avait jamais plu autant en deux jours sur le Tessin depuis le début des mesures, en 1918. Le Canton a mis sur pied une cellule de crise et appelle la population à la plus grande prudence, conseillant d’éviter les abords des cours d’eau et les forêts, et de mettre à l’abri le mobilier de jardin et d’autres objets qui pourraient être emportés par les rafales de vent.