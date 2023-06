Les intempéries ont fait pour 45 millions de francs de dégâts

«La majeure partie des coûts estimés des dommages (environ 91%) est due aux inondations, suivies des chutes de pierres et des éboulements (4%), des glissements de terrain (3%) et des laves torrentielles (2%)», liste l’institut fédéral dans un communiqué de presse paru ce jeudi. Les causes de ces phénomènes étaient «principalement des orages et de fortes précipitations mais un dixième des dommages ont été dus à des pluies continues».