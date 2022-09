La Chaux-de-Fonds (NE) – Les interdictions de périmètre ont permis à la fête d’être belle

L’agression d’un jeune apprenti biennois, au Locle, en début de semaine dernière, sur toile de fond entre guerre des gangs à laquelle se livrent une bande chaux-de-fonnière et une autre biennoise, avait fait craindre que la Braderie serve de décor à une bataille rangée entre gangs. Il n’en a rien été. Seuls quelques débuts de bagarres ont été observés, mais rien à voir avec l’antagonisme sanglant entre les deux groupes rivaux issus des cités horlogères. Des pickpockets se sont toutefois malheureusement invités à la fête et plusieurs cas d’attouchements sexuels ont également été signalés, selon Arcinfo .

De 20 à 40 interdictions de périmètre

Pour éviter que l’événement ne dégénère, la Police neuchâteloise avait adressé un certain nombre d’interdictions de périmètre aux membres connus des bandes. Une mesure identique à celle utilisée dans la lutte contre le hooliganisme. «Habituellement, pour les grandes fêtes neuchâteloises (ndlr: telles que les Promotions du Locle, la Braderie de La Chaux-de-Fonds ou la Fête des vendanges de Neuchâtel), entre 20 et 40 personnes reçoivent ce type de notifications. Il s’agit généralement de «délinquants d’habitude», c’est-à-dire des pickpockets et des bagarreurs connus», détaille Georges-André Lozouet, le porte-parole de la Police neuchâteloise. Être pris dans une échauffourée, à 18h le vendredi de la Fête des vendanges ne signifie pas pour autant passer le reste du week-end à l’ombre: «Il s’agit plutôt du genre d’individus qui se montrent violents avec n’importe qui lorsqu’ils ont un peu trop bu. Cette mesure contraignante n’est pas appliquée à la légère.»

En cas de non-respect de l’interdiction de périmètre, les individus sous le coup de la mesure sont alors embarqués. «On les interpelle et on les dénonce à la justice. Ils sont emprisonnés le temps de la fête. Oui, c’est déjà arrivé!» confirme le commissaire-adjoint, avant de rappeler: «Nous avons des équipes dédiées à la lutte contre les vols à l’astuce ou à l’arraché qui identifient rapidement les groupes de malfaiteurs et qui les empêchent de nuire, le plus rapidement possible.» Un travail minutieux pour permettre que la fête soit la plus belle possible.