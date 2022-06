MENACES D’AMENDES: Les interdictions privées de circuler sont-elles juridiquement valables?

En été et en automne, je me rends régulièrement en voiture dans la vallée de Joux pour cueillir des champignons. Depuis quelques années, des panneaux ont été installés sur le chemin menant aux alpages. Ils indiquent qu’il est interdit d’y circuler en voiture, sauf pour les personnes autorisées. Les panneaux nous menacent même d’une plainte auprès du juge de paix. Sont-ils juridiquement valables et sur quel fondement juridique ont-ils été installés?

Si une route appartient à des particuliers et n’est utilisée qu’à des fins privées, le propriétaire peut demander une interdiction judiciaire auprès du tribunal civil. Le propriétaire d’une chose a notamment le droit de s’opposer à toute atteinte injustifiée à la chose (art. 641, al. 2 CC). Pour protéger la propriété foncière, il est concrètement possible, conformément à l’art. 258 ss. CPC, d’obtenir une interdiction judiciaire telle qu’une interdiction de se garer ou de circuler. Pour l’obtenir, le propriétaire doit simplement expliquer qu’il existe un dérangement existant ou imminent crédible.

Les choses se compliquent lorsque la route relève de la propriété privée, mais qu’elle est une voie publique au sens de l’art. 1 al. 2 OCR. Dans ce cas, la loi sur la circulation routière (LCR) s’applique. Or son art. 5 al. 3 stipule que seuls les signaux et marquages prévus par le Conseil fédéral peuvent être utilisés et apposés uniquement par les autorités compétentes ou avec leur consentement. Les signaux et marquages autorisés découlent de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) et les autorités compétentes sont en principe les cantons. Ces derniers peuvent à tout moment transférer la compétence en matière de signalisation aux communes (art. 104, al. 2 OSR). Si un propriétaire privé a néanmoins obtenu une interdiction ou une restriction au sens de l’art. 258 CPC en vue de protéger sa propriété foncière, il peut installer sur ses routes, chemins ou places le signal correspondant assorti de la mention «Privé», «Voie privée», etc. conformément aux instructions de l’autorité (art. 113 al. 3 OSR).