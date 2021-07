Les intérêts négatifs rapportent 100 millions par mois à la Banque nationale suisse

Dans le détail, le produit des intérêts et le produit des dividendes se sont inscrits à respectivement 3,8 milliards et 2 milliards de francs. Une perte de cours de 11,8 milliards de francs a résulté des titres porteurs d’intérêt et des instruments sur taux d’intérêt, tandis qu’un gain de cours de 23,2 milliards de francs a découlé des titres de participation et des instruments de participation. Enfin, des gains de change ont été enregistrés pour un montant total de 27,3 milliards de francs. Le bénéfice réalisé sur les positions en monnaies étrangères s’est inscrit à 44,5 milliards de francs.