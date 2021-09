Football - Les interminables temps additionnels

Thomas Lemar a inscrit le but de la victoire à la toute fin du temps additionnel, soit à la 99e minute.

Cela a permis à Thomas Lemar d ’inscrire le but de la victoire à la 99e minute de jeu. Les Colch o neros ont gagné 2-1 face à l’ Espanyol Barcelone, et ainsi de précieux points au classement.

Les minutes sous-estimées

Le temps additionnel d’un match est rarement parfaitement fidèle au nombre de minutes durant lesquelles le ballon était immobile. Les experts de FiveThirtyEight ont chronométré chacun des arrêts de jeu des 32 premiers match es de la Coupe du monde 2018 au Brésil. Un seul match a réellement rendu les minutes qui étai en t parti es dans les diverses pertes de temps: celui entre l’Allemagne et la Suède. Il y aurait dû avoir 8 minutes 56, il y a eu 20 secondes de plus, la faute notamment à un carton rouge en fin de match.

Les supporters qui ont vu le moins de football pendant les phases de poule sont ceux qui étaient présents au match Belgique – Tunisie. La balle a été arrêtée pendant 20 minutes et 58 secondes, mais ce sont seulement 7 minutes et 14 secondes qui ont été ajoutées à la fin du temps réglementaire. Les Diables Rouges l’ont finalement emporté 5-2.

L’équipe de FiveThirtyEight a pris le chronomètre en main pour savoir ce qui ralentissait le plus les parties.

Ce qui ralentit le plus les rencontres.

Burton Albion et Bournemouth ont marqué l’histoire avec un match comptant 28 minutes de temps additionnel. C’était à l’occasion de la Carabao Cup en 2019. Les joueurs n’ont p ourtant p as joué de manière particulièrement musclée et aucun troupeau de vache n’a vait décidé d’occuper le terrain.