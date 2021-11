Football – Les internationaux suisses sont à pied d’oeuvre

Deux nouveaux forfaits pour l’Italie

Le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini a annoncé lundi les forfaits des joueurs de la Roma Nicolo Zaniolo et Lorenzo Pellegrini, blessés, pour les matches décisifs pour la qualification au Mondial 2022 contre la Suisse et l’Irlande du Nord.

Les forfaits de Zaniolo (mollet) et Pellegrini (genou) s’ajoutent à ceux de Marco Verratti (Paris SG), Rafael Toloi (Atalanta) et Leonardo Spinazzola (AS Rome), alors que les défenseurs de la Juventus Turin, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, sont très incertains.