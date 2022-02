Suisse : Les internautes rivalisent d’humour pour saluer la fin des restrictions

La fin des mesures contre le Covid annoncée par le Conseil fédéral dès jeudi a titillé l’imagination de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Florilège.

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi la levée de presque toutes les mesures de lutte contre le Covid-19, seuls étant maintenus jusqu’à fin mars le masque dans les transports publics et les établissements de santé et l’isolement des malades. A partir de jeudi, l’accès aux magasins, aux restaurants, aux établissements culturels, aux établissements ouverts au public et aux manifestations est à nouveau possible sans masque ni certificat Covid. Le port du masque obligatoire – sauf dans les transports publics et les établissements de santé – et la recommandation de télétravail sont également abrogés.