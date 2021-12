Remaufens (FR) : Les internautes s’arrachent les logements à prix cassés de QoQa

Le fameux site de vente en ligne s’est lancé pour la première fois le défi de vendre des appartements. Ils ont tous trouvé preneur en un éclair.

Un 4,5 pièces avec balcon pour 360’000 francs, au lieu de 650’000 francs, ou encore un 3,5 pièces avec terrasse et jardin pour 270’000 francs au lieu de 490’000 francs. C’est deux exemples parmi d’autres logements que le site qoqa.ch a mis en vente il y a quelques jours, à Remaufens (FR). Si le site vante avant tout l’emplacement de sa PPE La Qolline, «en terre Fribourgeoise dans le beau district de la Veveyse, arrière-pays verdoyant et vallonné de la Riviera vaudoise», c’est bien les prix défiant toute concurrence qui lui ont permis d’écouler ses appartements en seulement quelques heures. Et plus de 1600 internautes ont été placés en liste d’attente, indique «La Liberté».