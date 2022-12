Attentats de Bruxelles : Les interrogatoires des accusés sont reportés

Les interrogatoires des accusés au procès des attentats de 2016 à Bruxelles, parmi lesquels figurent Salah Abdeslam et Mohamed A., ne débuteront pas avant «fin janvier» au plus tôt, et non mercredi comme prévu, a indiqué mardi la cour d’appel.