Suisse - Les interruptions de grossesse en légère augmentation

Le nombre total d’interruptions de grossesse en Suisse est de 11’143. Pour les femmes résidant en Suisse, ce chiffre descend à 10’906. Cette statistique reste plus élevée que celle de 2019 qui est de 10’309. Une augmentation qui s’inscrit dans une tendance présente depuis 2017. Après une baisse enregistrée entre 2010 et 2017, les données ont indiqué à nouveau une augmentation du nombre d’interruptions de grossesse. Le taux se situe à 6,8 interruptions pour 1000 femmes entre 15 et 44 ans.

Dans la région lémanique (taux de 9 pour 1000 femmes entre 15 et 44 ans) et la région zurichoise (7,4), les niveaux sont restés les mêmes que l’année passée mais à Bâle-Ville (9,1), Bâle-Campagne (7,2) et Schaffhouse (8,0), les taux ont augmenté. Chez les femmes entre 15 et 19 ans, on ne remarque pas d’augmentation. 79% du nombre total d’interruptions ont été pratiquées par voie médicamenteuse, une augmentation de 11% par rapport à 2019.